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Aydın yerel haberi: Aydın'da icra yoluyla çocuk teslimine son verildi

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi: Aydın'da icra yoluyla çocuk teslimine son verildi

Aydın yerel haberine göre Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin, çocuklarının icra yoluyla teslim edilmesinin önüne geçen Çocuk Görüşme Merkezi Aydın Adliyesi'nde hizmete girdi.

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin, çocuklarının icra yoluyla teslim edilmesinin önüne geçen Çocuk Görüşme Merkezi Aydın Adliyesi'nde hizmete girdi.

Adalet Bakanlığınca ülke genelinde hayata geçirilmeye başlanan ve velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezleri Aydın'da da hizmete açıldı. Çocukların icra yoluyla teslim edilmesine son veren uygulama aralarında Aydın'ın da bulunduğu 23 adliyede faaliyete geçerken, bugüne kadar toplam 102 adliyede uygulama hayata geçmiş oldu.

Konu ile ilgili Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Adalet Bakanlığı'nın icra yolu ile çocuk teslimine son veren 'Çocuk Görüşme Merkezleri' uygulaması bugün 23 adliyede daha hizmete açıldı. Böylece uygulama 102 adliyede faaliyete geçmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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