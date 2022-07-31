Aydın yerel haberi | Aydın Büyükşehir, memur adaylarını yalnız bırakmadı
Gelen Aydın haberlerine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen KPSS öncesinde, memur adaylarını yalnız bırakmadı.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen KPSS öncesinde, memur adaylarını yalnız bırakmadı.
Yüz binlerce kişinin büyük umutlarla hazırlandığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün gerçekleştirildi. Aydın'da sabah saatlerinde sınav hareketliliği yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ise memur adaylarını yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde sınav öncesinde okul önlerine gelen Büyükşehir ekipleri, sınava giren vatandaşlara başarılar dileyerek, su dağıtımı gerçekleştirdi. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / Yerel