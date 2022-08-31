Aydın yerel haberi: Aydın Büyükşehir'den Zafer Bayramı Temalı Resim Sergisi Yerel Haberler Aydın habere göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Dereceye giren eserler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını yaptığı sergiyle ziyarete açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Dereceye giren eserler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını yaptığı sergiyle ziyarete açıldı. Yarışmada dereceye giren eserler, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını yaptığı sergi ile yurttaşların ziyaretine açıldı. Serginin açılışına Başkan Çerçioğlu ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, dereceye giren eserlerin sahibi çocuklar ve aileleri katıldı. Açılışın ardından sergiyi çocuklarla birlikte gezen Başkan Çerçioğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılına özel olarak çocukların çok güzel eserler ortaya koyduğunu belirtti. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 2 Eylül'e dek açık olacak sergi, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kaynak: ANKA / Yerel Özlem Çerçioğlu Aydın Yerel Haberler

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