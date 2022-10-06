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Aydın yerel: Avrupalı öğrencilerden Kuşadası'nda çevre temizliği

Yerel Haberler

Edinilen Aydın haberine göre Avrupalı öğrencilerden Kuşadası'nda çevre temizliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca (Türkiye Ulusal Ajansı) desteklenen Aydın'ın Genç Sesleri isimli üniversiteli öğrenci grubu tarafından Kuşadası'nda kıyı temizliği yapıldı.

Avrupalı öğrencilerden Kuşadası'nda çevre temizliği

AYDIN - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca (Türkiye Ulusal Ajansı) desteklenen Aydın'ın Genç Sesleri isimli üniversiteli öğrenci grubu tarafından Kuşadası'nda kıyı temizliği yapıldı. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplanan 10 büyük boy çöp torbası atık, geri dönüşüme tabi tutulması amacıyla görevlilere teslim edildi.

Erasmus projesi dolayısıyla Romanya, Litvanya, Çekya, Polonya, Makedonya ve Türkiye'de öğrenim gören 36 üniversite öğrencisi çevre kirliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kuşadası'nda bir araya gelip, kıyı temizliği gerçekleştirdi. 'Çevre Kirliliğine Karşı Harekete Geçelim' sloganıyla yapılan etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Kıyı temizliğine İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayan öğrenciler, marina yanındaki halk plajına kadar olan alandaki plastik, cam, metal ve kağıt olmak üzere çok sayıda atığı topladı. Türlerine göre sınıflandırılan atıklar, daha sonra geri dönüştürülmesi için Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Şükriye Nur Limoncu, çevre ve doğanın temiz tutulması için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bu tür projelerde yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Limoncu, "Sahil kenarında bulunan atıkları toplayarak kent sakinlerine örnek olmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bizi gören insanlarda farkındalık oluşturmak" dedi.

Litvanya'da öğrenim gören Arthuras Damkus ise, "Kuşadası çok güzel bir denize ve sahil şeridine sahip. Bu nedenle Kuşadası'nda yaşayanların çevre temizliği konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. Etkinliğimiz sona erdiğinde buradaki alan tamamen temizlenmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eşber Okayer - Yerel

Avrupa Birliği Kuşadası gençlik Aydın Yerel Haberler

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