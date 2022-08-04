Aydın yerel: AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen: 'ADÜ Acil Servisi yeni yerinde Ocak'tan bu yana 40 bin hastaya hizmet verdi'

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi yeni nesil hastane ek hizmet binası ve acil servisinde incelemelerde bulundu. Özmen, "27 Ocak'ta faaliyete geçen yeni nesil hastane ek hizmet binasına ve acil servisi o günden bu yana 40 bin hastamıza acil servis hizmeti verdi" dedi.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ADÜ Uygulama ve Araştırma hastanesi yeni nesil hastane ek hizmet binası ve acil servisini ziyaret etti. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş eşliğinde hastanede incelemelerde bulunarak gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alan Özmen ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Ek hizmet binasının 15 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni nesil hastane binası açılışından yaklaşık 10 gün sonra faaliyetine başladı. O günden bu güne kadar yeni binada 40 bin hastaya acil servis hizmeti verildi. Eski alandaki yatak ve sedye kapasitesi 32 iken yeni binada bu sayı 55'e çıkartıldı. Bu sayı yüzde 71'lik bir artışa tekabül etmektedir. Anjiyo servisinde de 27 Ocak'tan bu yana 3 binin üzerinde hastamız anjiyo hizmeti aldı. Diğer binadaki prepost hasta takip yatak kapasitesi 2 iken, bu binada bu sayı 7'ye çıktı. Buradaki artış oranı da 2 buçuk katıdır. 300'ün üzerinde yoğun bakım gereksinimi olan hastaya da 3'üncü basamak yoğun bakım hizmeti verildi. Eski alanda bin 300 metreküp genişliğindeki ayniyat deposu yeni binada 2 bin metreküplük bir alana taşındı. İnşallah az önce ziyaret ettiğimiz ve 300'ün üzerindeki hastaya hizmet verecek olan hasta odalarımız da önümüzdeki günlerde yapılacak olan personel alımları ile birlikte faaliyete geçecek ve hastanemiz en kısa zamanda da yüzde 100 kapasiteye ulaşarak Aydınlı hemşehrilerimize ve bölge halkına hizmet verecek. Orta ölçekli Anadolu illerinde devlet hastanelerinde bu kadar yatak varken bizim burada 300 yatağın daha şehrimize kazandırılmış olması büyük bir hizmettir. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere temelini attığımız 2015 yılından bu yana görev yapan tüm bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'e ziyaretinde il yönetim ve Efeler ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. - AYDIN