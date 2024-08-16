Aydın ve Milas yangınının kara bulutları Menteşe'ye ulaştı

MUĞLA - Aydın'ın Bozdağan ilçesi ve Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin mahallesinde başlayan ve halen devam eden orman yangınının bulutları Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye kadar ulaştı.

Aydın'ın Bozdağan ilçesi ve Muğla'nın Milas ilçesi Beçin mahallesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın rüzgarın da etkisi ile etkisini sürdürüyor. Havanın kararması ile hava müdahalesinin sona erdiği orman yangınının etkisi Menteşe'ye kadar ulaştı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de havanın kararması sonrası gökyüzünü kara yangın bulutları kapladı.

Gökyüzü korkutucu bir görünüme bürünürken, siyah yangın bulutları Muğla üzerinden Akdeniz'e doğru ilerliyor.