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Aydın ve İzmir'deki Yangın Bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' İlan Edildi

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Afet ve Acil Durum yönetimi başkanlığı (AFAD) aralarında Aydın'ın da bulunduğu 8 ilde 14-20 Ağustos tarihlerinde çıkan yangınlardaki bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Yangından etkilenen bölgelerde AFAD tarafından yardım çalışmaları yapılacak.

Afet ve Acil Durum yönetimi başkanlığı ( Afad ) aralarında Aydın'ın da bulunduğu 8 ilde 14-20 Ağustos tarihlerinde çıkan yangınlardaki bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Afad, 14-20 Ağustos tarihleri arasında aralarında Aydın ve İzmir'in de bulunduğu 8 ilde meydana gelen yangınlar nedeniyle bazı bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan etti. Öte yandan, yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 5 bin 381 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildiği de belirtildi.

Afad tarafından yapılan açıklamada, İzmir ilinin Bayındır ilçesinde Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur Mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı Mahalleleri, Tire ilçesinde Çayırlı Mahallesi ile Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde Hışımlar ve Örmepınar Mahalleleri ile Didim ilçesinde Hisar Mahallesi'nin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiği bildirildi. Yangından etkilenen bu mahallelerde, Afad'ın hak sahibi çalışmaları başlatıldığı ve konut ve işyerleri yangından zarar gören vatandaşların AFAD İl Müdürlüklerine başvurması gerektiği belirtildi. Yangın sebebiyle konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlara, zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından nakdi yardım yapılacağı ifade edildi.

AFAD açıklamasında, "Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız" denilerek, yangından etkilenen bölgelere gerekli yardımların yapılacağı vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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