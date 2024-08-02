Aydın Valisi Yakup Canbolat Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Efeler Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Külliye Camii Yaz Kur'an Kursu ve 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Vali Canbolat, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme isteklisi öğrencileri tebrik ederek, eğitimlerin nasıl ilerlediği hakkında bilgi aldı. Müftülük faaliyetleri ve Yaz Kur'an Kurslarının işleyişi hakkında detaylı bilgiler de alan Canbolat, din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Vali Canbolat'ın ziyaretinde il müftü yardımcıları, şube müdürleri, ve din görevlileri hazır bulundu. - AYDIN