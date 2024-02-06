Aydın Valisi Yakup Canbolat Miraç Kandili Mesajı Yayımladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat 'Miraç Kandili' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Değerli Aydınlılar; Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirip her adımda O'na yaklaşmaktır. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir. Miraç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir. Aynı zamanda bu mübarek gün ve geceler hürmetine aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu mübarek gecenin milletimizin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın yüksek değerlerle miracına; huzur, mutluluk ve sağlığına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, başta Aydınlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam Aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN