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Aydın Valisi Yakup Canbolat Mevlid Kandili Mesajı Yayımladı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Canbolat, mesajında Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlattı ve bu mübarek gecenin insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve aydınlık getirmesini diledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, " İslam Dini'nin çağlar üstü ve evrensel mesajını bizlere ulaştıran, insanlığa lütuf, rahmet ve güzel ahlak timsali, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan "Mevlid Kandili"ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odağı, yüce şahsiyet Hz. Peygamber'in doğumunu idrak ettiğimiz; onun hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir yenilenme fırsatıdır. Kardeşliğin, sevginin, rahmetin, merhametin timsali, yoksulların, yetimlerin, yolda kalmışların, mazlumların, tüm yaratılmışların en sevgilisi, güzel ahlakın tamamlayıcısı Resulü Kibriya Efendimizin doğum günü olan bu mübarek gecenin, tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve aydınlık getirmesini diliyorum. Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihinde peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmuştur. Üstad Necip Fazıl'ın; 'Sen, mukaddes hedef; Haktan gelen aşkın hedefi!, Sen, en ileri rütbe; Allah'ın Sevgilisi olmak mertebesi!, Sen, en güzel insan; güzeller güzeli insanoğlunun en güzeli!' mısralarında ifade ettiği gibi O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di; Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi, güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti.

Sözleri, hadisleri, ahlakı ve güzide yaşantısıyla tüm insanlığa örnek mesajlar veren O Yüce Peygamberin dünyaya teşrifinin yıldönümünde, körelmeye başlamış hassasiyetlerimizi tazelemek için yapılacak etkinliklere katılım sağlamalıyız. Bu mübarek geceyi kendimizi sorgulamamız ve Allah'ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. "Varlığın yeter cihana,

Gönüller birleşir isminle!" Mevlid Kandilinin, Peygamber Efendimizi hakkıyla anmamıza, insanlığa vermek istediği kutsal mesajları doğru bir şekilde anlamamıza ve idrak etmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, Aydınlı Hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandil'ini tebrik ediyor, yaşadığımız çağın İslam'ın rahmet yüklü ilkeleriyle güzelleşmesini diliyor ve tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandilini en kalbi duygularla kutluyorum dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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