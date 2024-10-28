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Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın 29 Ekim mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın 29 Ekim mesajı
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Aydın Valisi Yakup Canbolat 29 Ekim cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat 29 Ekim cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat mesajında, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklal ve istikbalini kurtarmak için verdiği mücadelelerle yazdığı kurtuluş destanı neticesinde ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Demokratik idareye, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, aynı zamanda halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan Cumhuriyet, bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet her şeyden önce barışın, huzurun ve kardeşliğin gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Devletin imkanlarını sosyal hukuk devleti ilkesi içerisinde tüm vatandaşlarına paylaştırıp, onlara eşit bireyler olarak temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet, bu yönüyle devlet-millet bütünleşmesinin de hakiki kaynağıdır. Ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin azim içinde çalışmasıyla kuruluşundan bugüne önemli mesafeler kat etmiş, günümüzde büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki hamleleri ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında saygın bir konuma ulaşmıştır" dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nda tüm dünyaya karşı her alanda istikrarlı mücadelemiz, kutlu hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemeye de devam edecektir" diyerek mesajını sürdüren Canbolat, "Bu cennet vatanın sevinçte ve tasada tek yürek olan evlatları olarak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, önümüze çıkan engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşarak geleceğimizi inşa etmek, medeniyet yarışında ülkemizin daima ön saflarda yer alması için durmadan çalışmak en temel görevimizdir. Cennet vatanımızı istila etmek, aziz milletimizi tarih sahnesinden silmek için uğraşan iç ve dış şer güçlere karşı, geçmişten aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek de tarihi bir sorumluluktur. Tıpkı Malazgirt'te, 1453 İstanbul Surları önünde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletçe el ele omuz omuza vererek, düşmanlara haddini bildirmek için bir ve beraber olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme kararlılığı içinde Aydınlı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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