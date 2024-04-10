Aydın Valisi Yakup Canbolat, Emniyet ve Jandarma Personeliyle Bayramlaştı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, ziyaretlerinde güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca, sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yaparak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet ve jandarma personeliyle sohbet eden Vali Canbolat, vatandaşların huzur ve güvenliği için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti. - AYDIN