Aydın Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Aydın genelindeki okullarda güvenliğin sağlanması için alınacak tedbirler, öğrenci sağlığı ve okul çevresindeki denetimlerin sıkılaştırılması gibi konular ele alındı. Toplantıya başkanlık eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, eğitimin toplumun gelişimindeki önemine dikkat çekerek, Aydın'daki okullarda yeni döneme dair hedefleri paylaştı.

Vali Canbolat, konuşmasında Türkiye'nin geleceği için nitelikli ve donanımlı bir nesil yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, "Günümüzün güçlü, ekonomik ve sosyal yaşantısına sahip ülkeleri, bu gelişimlerini büyük ölçüde insanı merkeze alan bir eğitim öğretim sistemine borçludur. Gerçek gücün fiziksel güçte değil, okumuş insan beyninde olduğu kabul edilmektedir. Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürmede en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donatılmış yeni nesiller olacaktır" dedi.

Aydın genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Vali Canbolat, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Aydın il genelindeki resmi ve özel okul ve kurumlarımızda 974 okul ve kurumda toplam 16 bin 390 öğretmen temel eğitimde 133 bin 555 ve ortaöğretimde 50 bin 536 olmak üzere toplam 184 bin 91 öğrenci ile eğitim öğretim başlamış bulunmaktadır. Aydın il genelindeki okullarımızda temel eğitim okullarımızda toplam 6 bin 601, ortaöğretimde de 2 bin 517 olmak üzere toplam 9 bin 118 sınıfta öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. İlimiz genelinde ilkokul ve ortaokullarımızda sınıf başına düşen öğrenci sayısı 20, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 13'tür" diye konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasının önemine de değinen Canbolat, "2024-2025 Eğitim-Öğrenim Yılı'nın huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin arttırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda emniyet asayişinin temini, muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri gözden geçirilmesi, alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve yapılacak etkin denetimlerle söz konusu tedbirlilere uyulmasını sağlamak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Çocukların sağlığını da önemsediklerini kaydeden Vali Canbolat, "Bu konularla ilgili olarak ilimiz okullarında ilköğretim birinci sınıflara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması ile anaokulu, iki, üç ve dördüncü sınıflara eğitim hizmetleri, toplum sağlığı hizmetlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizce yürütülürken ilköğretim birinci sınıflara işitme testi ve görme muayeneleri ile 13'üncü sınıflar için tetanos aşısı kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Tüm bu çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca okullarımızda bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini yine Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü hassasiyetle yürütecektir" dedi.

Vali Canbolat ayrıca okul çevresindeki gıda işletmeleri ve okul kantinlerinde sıkı hijyen denetimlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Akran zorbalığının okullarda öğrencilerin psikolojik ve akademik başarısına olumsuz etkilerine de dikkat çeken Canbolat, bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Toplantının sonunda Canbolat, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın huzurlu, sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, toplantının başarılı geçmesini ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi. - AYDIN