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Aydın Valisi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı

Aydın Valisi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurguladı ve Türk geleneklerinin kadını hayatın merkezinde gördüğünü belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Bizim geleneklerimiz kadını, hayatın merkezinde görür ve böyle kabul eder" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türk geleneğinde kadının hayatın merkezinde tutulduğuna dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir. Özellikle ülkemiz kalkınma hamlelerine imza atarken, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda büyük ilerlemeler kaydederken, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da Anayasa ve yasalarda köklü değişikliklere giderek kadın-erkek eşitliği ilkesini daha da güçlendirmiştir. Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan adil reformlarla, Ülkemizde tüm mevzuatın, kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya kavuşturulmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde yasal düzenlemeler ve kurumsal mekanizmaların yansıra konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalığın sağlanması da önemlidir. Kolluk, adalet, sağlık, sosyal hizmet gibi birçok alanın; kamu kurumları, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok tarafın, bütüncül yaklaşım içerisinde uzun soluklu ve kararlı mücadelesine ihtiyaç vardır. Unutulmaması gereken bir husus da, hak ve adaletin savunucusu ve temsilcisi olarak asırlar boyu insanlığa ışık saçan köklü bir medeniyetin mensupları olduğumuzdur. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın erkek demeden, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı değerli görür. Bizim geleneklerimiz kadını, hayatın merkezinde görür ve böyle kabul eder. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Valilik olarak tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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