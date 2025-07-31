Aydın Valisi Canbolat, Yaz Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Aydın Valisi Canbolat, Yaz Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nasuh Paşa Külliyesi'nde devam eden Yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kursun işleyişi hakkında İl Müftüsü'nden bilgi aldı ve öğrencilere başarılar diledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nasuh Paşa Külliyesi'nde devam eden Yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Canbolat, sohbet edip ikramlarda bulundu.

Yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar için camilerde ve külliyelerde açılan Yaz Kur'an Kursları, Aydın genelinde yoğun katılımla devam ediyor. Hem Kur'an-ı Kerim eğitimi alan hem de çeşitli etkinliklerle sosyal yönleri gelişen öğrenciler, yaz boyunca cami atmosferinde maneviyatla iç içe bir eğitim süreci yaşıyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat da Nasuh Paşa Külliyesi'nde düzenlenen kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin aldığı eğitimleri yerinde inceleyen Vali Yakup Canbolat, kursun işleyişi hakkında İl Müftüsü Hasan Güneş'ten bilgi aldı. Ziyarette öğrencilere başarılar dileyen Canbolat, din görevlilerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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