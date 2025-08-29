Aydın Valisi Canbolat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Değerli Aydınlı hemşehrilerim; Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Zaferin 103. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde karşılamanın mutluluğu içindeyiz. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Türk Milleti kazanılan bu zafer ile tüm dünyaya, insanca yaşamanın ancak hür, bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini vermiş ve bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki isimsiz kahramanlar, kadınıyla erkeğiyle birer Mehmetçik olmuş, bu vatan uğruna iman dolu göğsünü siper etmiştir. Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

Vali Canbolat, ecdadın canları pahasına verdiği mücadelenin sadece tarihin dönüm noktası olmadığını, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşte ilham kaynağı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ecdadımızın canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele; sadece tarihimizin önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde de bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmiştir. Gücünü ve bekasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan Aziz Milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu kenetlenmenin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugün için görevimiz, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Millet olarak geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı taşıdığımız bu sorumlulukla şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı, Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmeli, ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi sonsuza dek yüceltmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor; başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum." - AYDIN