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Aydın Valisi Canbolat oldu

Yerel Haberler

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa Valisi Yakup Canbolat Aydın'ın yeni valisi oldu.

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa Valisi Yakup Canbolat Aydın'ın yeni valisi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 57 ilin valisi değişti. Aydın Valiliği'nde de görev değişimi yaşandı. Kararname ile Bursa Valisi Yakup Canbolat Aydın Valiliği'ne, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Eskişehir Valiliği'ne atandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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