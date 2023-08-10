Aydın Valisi Canbolat oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa Valisi Yakup Canbolat Aydın'ın yeni valisi oldu.

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa Valisi Yakup Canbolat Aydın'ın yeni valisi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 57 ilin valisi değişti. Aydın Valiliği'nde de görev değişimi yaşandı. Kararname ile Bursa Valisi Yakup Canbolat Aydın Valiliği'ne, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Eskişehir Valiliği'ne atandı. - AYDIN