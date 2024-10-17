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Aydın Valisi Canbolat, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Aydın Valisi Canbolat, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi, atölye ve laboratuvarları inceledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (ATL) öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Halk oyunları gösterileri ile karşılanan Vali Canbolat ve beraberindeki heyet atölye ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Fatih Celalettin Unay'dan okulda verilen eğitim hakkında bilgi alan Vali Canbolat, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek bütün öğrencilere derslerinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi

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