Aydın Valisi Canbolat'ın 10 Kasım mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Vali Canbolat mesajının devamında, "10 Kasım Türk milleti için, büyük kurtarıcısını anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek Cumhuriyet'in erdemlerine sadakatini ve Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş; bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş kahraman bir millettir. Milletimizin bu mücadelesi, bir milletin yeryüzünde var olma çabasının eşsiz timsali ve mazlum milletlerin rehberi olarak tarihte şanlı bir yere sahiptir. Milli bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Atatürk, milletimizin geleceğini her zaman aydınlatacak bir ışık kaynağıdır. Bizlere tam bağımsız, çağdaş bir devlet, Cumhuriyet armağan etmiştir. Atatürk, tarihin akışını değiştirerek yaşadığı çağa damgasını vurmuş, başarıları ile tüm insanlığın saygısını kazanmış bir önderdir. Umutların tükendiği bir zamanda, yok edilmek istenen milletimizi, milli birlik ve beraberlik çatısı altında toplayarak zafere ulaştıran Atatürk, milletimizin kötüye giden yazgısını değiştirmiştir. Bizleri bu günkü aydınlık günlere taşıyan Atamızı, sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde daha iyi anlıyor, onunla övünüyor ve kıvanç duyuyoruz. Türk Milleti önderi Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacaktır. Milletimiz, büyük bedeller ödenerek kurulan ve bizlere emanet edilen Cumhuriyet'e ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkarak, bunun hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN