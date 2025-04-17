Aydın Valisi Canbolat, Çocuk Evleri Sitesi İnşaatını İnceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat Efeler ilçesinde yapımı süren Çocuk Evleri Sitesi ve İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Devam eden çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Canbolat, projeyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu'ndan bilgi aldı.

Çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda yetişmelerinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, sosyal hizmet yatırımlarının önemine dikkat çekti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, korunma ve bakıma ihtiyacı olan çocuklara daha modern ve güvenli yaşam alanları sunulmasının hedeflendiği belirtildi. - AYDIN