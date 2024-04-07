Aydın Valiliği Sürücüleri Uyardı

Aydın Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri ve yolcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da Ramazan Bayramı tatili süresince yollarda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındı. Aydın Valiliği de bayram tatili süresince artan trafik akışıyla birlikte kazaların önlenmesi amacıyla sürücüleri uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sevdikleri birlikte güzel bir bayram geçirmek isteyenler için 'bayramınız kemerli olsun' çağrısı yapıldı. Emniyet kemeri kullanımının yanı sıra, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ve aşırı hız yapılmasının önlenmesi için sürücülere uyarılarda bulunuldu. Trafik güvenliği konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım" ifadelerine yer verildi. - AYDIN