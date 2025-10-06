Haberler

Aydın Ticaret Odası Üyeleri, Sign İstanbul Fuarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Ticaret Odası Üyeleri, Sign İstanbul Fuarı’nı Ziyaret Etti
Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Sign İstanbul Fuarı'nda endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojileri hakkında bilgi edinerek yeni iş bağlantıları kurdular. AYTO, üyelerin sektörel bilgilerini güçlendirmek için benzer fuar ziyaretlerine devam etmeyi hedefliyor.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sign İstanbul 26. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı"nı ziyaret etti.

Reklam, dijital baskı, tekstil baskı, endüstriyel üretim ve görsel iletişim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen markalarını bir araya getiren fuarda, AYTO üyeleri sektördeki son yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Üyeler, fuar süresince yeni iş bağlantıları kurarak sektördeki güncel trendleri takip etti ve farklı üretim çözümlerini deneyimleme imkanı elde etti.

Aydın Ticaret Odası, üyelerinin sektörel bilgi ve iş birliği ağlarını güçlendirmek amacıyla benzer fuar ziyaretlerine önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
