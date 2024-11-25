Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Borsası, Antalya'daki Growtech 23 Fuarı'nda düzenlediği Üye Bilgilendirme Toplantısı'nda projelerini ve hizmetlerini tanıtarak, bölge ekonomisine katkılarını vurguladı. Toplantıda ayrıca iş hukuku eğitimi verildi.

Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin talepleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarını, Growtech 23. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında Antalya'da düzenlenen Üye Bilgilendirme Toplantısı'nda ele aldı.

Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, meclis üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve borsa üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, Aydın Ticaret Borsası'nın yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetler detaylı bir şekilde paylaşılarak, bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar vurgulandı.

Aydın Ticaret Borsası'nın hayata geçirdiği projeler, verdiği hizmetler ve gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Ticaret Borsası olarak, üyelerimizden gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, bu doğrultuda planlamalar yapıyoruz. Çalışmalarımızla hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Aydın Ticaret Borsa'nın laboratuvar hizmetleri, ürün depolama hizmetleri, coğrafi işaret çalışmaları, tadım ve tanıtım etkinlikleri, sektör toplantıları ve e-ticaret faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda Çondur, göreve geldiklerinden bu yana yaklaşık 180 milyon TL değerinde bir yatırımın bölge ekonomisine kazandırıldığını ifade etti. Bu yatırımların, Aydın Ticaret Borsası üyelerine sunduğu kolaylıklar ve sektörel katkıları detaylı bir şekilde açıklandı.

Ayrıca, toplantıda üyelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda yürütülen lobicilik faaliyetleri ve Aydın Ticaret Borsası'nın tarımsal üretimden ihracata kadar geniş bir yelpazede sunduğu çözümler ele alındı.

İş Hukuku Eğitimi düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Av. Doç. Dr. Ali Ekin tarafından düzenlenen, 'İş Hukuku Eğitimi' ile üyeler, işveren ve çalışan ilişkilerine dair hukuki süreçler hakkında bilgilendirildi. Eğitimde iş sözleşmeleri, hak ve yükümlülükler ile iş hukuku çerçevesinde dikkat edilmesi gereken temel konular detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitim, işverenlerin yasal süreçlere daha hakim olmalarına katkı sağlamayı hedefledi.

Toplantının sonunda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Çondur, bölgesel ve ulusal ekonomiye değer katmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat
img

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.