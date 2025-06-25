Aydın Ticaret Borsası Resmi WhatsApp Kanalını Hizmete Sundı

Aydın Ticaret Borsası Resmi WhatsApp Kanalını Hizmete Sundı
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Aydın Ticaret Borsası, dijitalleşme çalışmaları kapsamında resmi WhatsApp kanalını açarak iletişim altyapısını güçlendiriyor. Bu yeni kanal, etkinlikler ve önemli gelişmelerin duyurularını hızlı bir şekilde paylaşacak.

Aydın Ticaret Borsası, dijitalleşme çalışmaları kapsamında iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekleyerek resmi WhatsApp kanalını hizmete sundu.

Bu yeni iletişim kanalı aracılığıyla, Aydın Ticaret Borsası'nın düzenlediği etkinlikler, eğitimler ve önemli gelişmelere dair duyurular doğrudan paylaşılacak. Böylece Borsanın faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Dijital dönüşüm sürecimizi, üyelerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Resmi WhatsApp kanalımız, yalnızca üyelerimizle değil, kanalımıza katılan tüm kullanıcılarla doğrudan ve hızlı iletişim kurmak açısından önemli bir araç olacaktır. Bu sayede Borsamızla ilgili duyuru ve gelişmelere anında ulaşabilecekler; böylece iletişim sürecimiz daha dinamik, erişilebilir ve etkili bir yapıya kavuşacaktır" dedi.

Çondur ayrıca, Aydın Ticaret Borsası olarak teknoloji odaklı hizmet anlayışıyla üyelerine değer katmaya ve kurumsal iletişim gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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