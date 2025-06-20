Aydın Ticaret Borsası Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Afad Aydın İl Müdürlüğü tarafından Aydın Ticaret Borsası personeline yönelik Afet Farkındalık, Deprem Tahliye ve Yangın Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen eğitim, alanında uzman AFAD eğitmenleri tarafından verildi. Katılımcıların afet anlarında panik yapmadan doğru adımları atabilmeleri, yangın ve deprem gibi durumlara karşı daha bilinçli hareket etmeleri hedeflenirken, kurum personeli düzenlenen eğitim programının başarıyla tamamladı. Program kapsamında, bir afet anında doğru hareket tarzı, tahliye planlaması, yangın anında yapılması gerekenler gibi konularda teorik ve pratik bilgiler paylaşıldı. AFAD Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerin devam edeceğini belirtildi. - AYDIN