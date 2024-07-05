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Aydın Ticaret Borsası İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi

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Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi. Eğitimlerde, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler, müdahale yöntemleri ve acil durum ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi.

Alanında uzman isimlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, deprem anında yapılması gerekenler, yangınların çıkış nedenleri, çeşitleri ve yangına müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Aydın Ticaret Borsası, AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ile özel bir labaratuvarın personelinin katıldığı eğitimde, uzmanlar tarafından yangın ve deprem gibi acil durumlarda etkili ve hızlı müdahale stratejileri konusunda katılımcılara bilgi verildi. Uzmanlar, tatbikat sırasında katılımcılara yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı öğreterek acil durum ekipmanlarının etkin kullanımı ile acil çıkış güvenliği gibi kritik konuları kapsamlı şekilde anlattılar. Beraberinde yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

Deprem tatbikatında, katılımcılara bina içindeki güvenli alanların belirlenmesi, deprem anında doğru davranış biçimleri ve hızlı tahliye yöntemleri detaylı olarak anlatıldı. Ayrıca eğitim sürecinde deprem çantası hazırlama ve acil durum planları oluşturma gibi konular detaylandırıldı. Katılımcılar, muhtemel bir deprem anında alınması gereken önlemleri gerçekleştirilen tatbikat ile deneyimledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, eğitime dair yaptığı açıklamada, "Acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitim ve tatbikat, sadece iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturma adımı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincimizin artırılması açısından da son derece kıymetlidir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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