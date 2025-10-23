Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 2025 Hedefleri Belirlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, 2025 yılının ilk dokuz aylık çalışmalarının ele alındığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde yürütülen faaliyetler, devam eden projeler ve gelecek dönem hedefleri detaylı olarak değerlendirildi. İl Müdürü Ayhan Temiz, toplantının yalnızca mevcut durumu ele almakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe dönük yol haritasını da belirlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Temiz, tarımsal projelerin zamanında, bütçeye uygun ve yüksek kalitede tamamlanmasının temel hedef olduğunu belirterek, tüm birimlerin bu doğrultuda koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti. Toplantı, fikir alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - AYDIN