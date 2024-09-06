Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yeni desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik personelleri yeni hayvancılık ve bitkisel üretim desteklemeleri hakkında bilgilendirildi.

İncir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler ele alınırken, özellikle destekleme programlarının kapsamı, şartları ve sağlanan katkılar üzerinde duruldu. Aydın genelinde çiftçilerin ve yetiştiricilerin sürdürülebilir tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için yeni destek programlarının önemli olduğu vurgulandı. Toplantıya katılan teknik personeller, üreticilere sunacakları hizmetler ve desteklemeler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olurken yeni uygulamaların tarımsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi. - AYDIN