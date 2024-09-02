Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Toplantısı Düzenlendi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde, 2024-2025 üretim sezonunda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları kapsamında yapılacak çalışmalar ve yeni düzenlemeler hakkında önemli bir toplantı düzenlendi.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci'nin başkanlık ettiği, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) uygulamaya konulacak yeniliklerin katılımcılara detaylı bir şekilde anlatıldığı toplantıda, yapılacak çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından, yeni düzenlemelerin ve çalışmaların hayata geçirilmesiyle ilgili gerekli adımların atılması kararlaştırıldı. Aydın'daki çiftçilerin kayıt süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüleceği öğrenildi.

Toplantıya İl Müdürü İbrahim Altıntaş, müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve konu sorumlusu personeller katıldı. - AYDIN