Aydın Tarım Müdürlüğü'nden Üreticilere Destek Buluşmaları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Ekipler 'Cuma Buluşmaları' çerçevesinde Aydın'ın 17 ilçesi ve 50 mahallesinde üreticilerle buluştu. Sahada görev yapan teknik personel, üreticilere genel tarım sayımı, hayvan hastalıkları ve mücadele yöntemleri, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvuruları ve desteklemeler ile tarımsal üretim planlaması konularında bilgilendirme yaptı. Kulloğulları Mahallesi'ndeki üreticilerle buluşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. - AYDIN