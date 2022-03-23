Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden çifte başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden çifte başarı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden çifte başarı

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Aydın'da düzenlenen Çanakkale konulu şiir yarışmasından çifte başarı ile döndü.

ÇANAKKALE (İHA) - Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Aydın'da düzenlenen Çanakkale konulu şiir yarışmasından çifte başarı ile döndü.

Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Çanakkale konulu Şiir Yazma Yarışması sonuçları belli oldu. Yarışmaya katılan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi (ASBL) öğrencileri çifte başarı elde etti. Çanakkale şehitleri anma kapsamında yarışmaya katılan ASBL 9. sınıf öğrencisi Ayşe Cankurt İl Birincisi, 11. sınıf öğrencisi Recep Tolga Tunay ise İl İkincisi oldu.

Okullarına çifte başarı ile dönen öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Fatih Anıl; "Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada okulumuzu başarılı bir şekilde temsil eden öğrencilerimiz ve danışman öğretmenleri Aslı Atalay'ı tebrik ediyorum, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Aydın, Şiir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title