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Aydın Söke'de Pamuk Üretimi İçin Denetimler Sürdürülüyor

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Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pamuk ekili alanlarda ürün gelişimi, hastalık ve zararlı kontrolleri aralıksız sürdürülüyor. Pamuk üreticilerinin verimliliğini artırmak ve ürün kayıplarını en aza indirmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, bölge tarımının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pamuk ekili alanlarda ürün gelişimi, hastalık ve zararlı kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, pamuk bitkisinin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için düzenli olarak saha denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, pamuk tarlalarını gezerek bitkilerin genel durumu, gelişim süreci ve karşılaşılan hastalık ya da zararlıları tespit ederek üreticilere anında bilgilendirme yapıyor. Pamuk üreticilerinin verimliliğini artırmak ve ürün kayıplarını en aza indirmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, bölge tarımının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlıyor.

Hastalık ve zararlılarla mücadelenin zamanında yapılmasının ürün kalitesini ve rekolteyi olumlu yönde etkilediğini belirten yetkililer Söke ilçesinin pamuk üretimi açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve üreticilere her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Pamuk üreticileri ise bu kontrollerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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