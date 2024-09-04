Aydın Söke'de Gıda İşletmelerine Kontrol

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda işletmelerine yönelik kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü halkın güvenli gıdaya erişimini sağlamak ve gıda sektöründeki işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Riske dayalı gıda işletmelerinde gerçekleştirilen ekipler denetimlerde özellikle gıda güvenliğini riske atabilecek unsurlar mercek altına alındı ve işletmelerin hijyen şartları ile üretim süreçleri incelendi. Yetkililer, gıda güvenliği standartlarının korunması ve tüketici sağlığının güvence altına alınması için bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN