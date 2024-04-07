Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Aydın Şoförler Odası Başkanı Uyarıyor: Yol Hipnozuna Dikkat!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kendi araçlarıyla uzun mesafe seyahat edecek sürücüleri yol hipnozuna karşı uyararak, sürücülerin güvenliği ve sağlığı için sık sık mola verilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte şehirler arası yollarda araç yoğunlukları oluşmaya başladı. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de, sürücülerin ve yolcuların Ramazan Bayramı tatilinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini dilerken, yol hipnozuna dikkat çekti. Yol hipnozunun, uzun süreli bir şekilde monoton bir ortamda araç kullanmanın yol açtığı bir tür zihinsel duraksama olduğunu belirten Özmeriç, bu durumun sürücülerin yol boyunca kendilerini hipnotize edilmiş gibi hissetmelerine ve dikkatlerini kaybetmelerine neden olabileceğini ve sürücülerin kaza riskini arttırarak tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Yolculuk sırasında dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve uyku hali gibi durumların sürücüler için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Semih Özmeriç, özellikle uzun süreli yolculuklarda sık sık mola verilmesi gerektiğini belirtti. Özmeriç, araç kullanırken dikkatin dağılması, yolun monotonluğu ve uzun süre hareketsiz kalma gibi faktörlerin sürücüleri yol hipnozuna sokabileceğini ifade etti.

Sürücülerin güvenliği için alınması gereken önlemler hakkında da önemli bilgiler veren Özmeriç, özellikle uzun mesafe yolculukları için planlama yapmanın ve belirli aralıklarla mola vermeyi ihmal etmemenin hayati olduğunu vurgulayarak tavsiyelerde bulundu. Dinlenmiş olarak yola çıkmanın en önemlisi olduğunu belirten Özmeriç, "Yola çıkmadan önce yeterli dinlenmiş olmak çok önemlidir. Uykusuz veya yorgun bir şekilde araç kullanmak, kaza riskini artırır. Araç kullanırken cep telefonu kullanımı, yemek yeme, içecek tüketme gibi dikkati dağıtabilecek davranışlardan kaçının. Sürüşe odaklanın. Yaklaşık her iki saatte bir veya 150-200 kilometre aralıklarla mola vermek, hem sürücünün dinlenmesini sağlar hem de dikkatini toplamasına yardımcı olur. Molalarda araçtan inip yürüyüş yapmak veya basit egzersizler yapmak, kan dolaşımınızı artırarak uyanık kalmanıza yardımcı olur. Yolculuk sırasında yeterli miktarda su içmek, vücudunuzu nemli tutar ve dikkat dağınıklığını önler" ifadelerini kullanarak yolculuk yapacak olan sürücülerin bu önerilere dikkat ederek güvenli bir seyahat geçirebileceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Güvenlik Trafik Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title