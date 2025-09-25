Aydın Cumhuriyet İlkokulu'ndan Gazilere Anlamlı Ziyaret

Aydın Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Aydın Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Öğrenciler, dernek başkanı İsmail Ece ve gaziler tarafından karşılandı. Ellerini öptükleri gazilerle sohbet eden minikler, onların vatan sevgisiyle dolu hatıralarını dinledi. Öğrencilerin duygu dolu bakışları, gazilere de gurur ve mutluluk yaşattı. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere gazilerin fedakarlıkları ve kahramanlıkları hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, vatan savunmasında canlarını ortaya koyan gazilere teşekkür ederek Cumhuriyet'in değerlerini yaşatma sözü verdiler. Ziyaret, öğrencilerin ve gazilerin birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Dernek Başkanı İsmail Ece, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz gaziler için en büyük mutluluk, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bizleri hatırlaması ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasıdır" dedi.

Cumhuriyet İlkokulu yöneticileri ise, "Bu ziyaretle öğrencilerimiz hem gazilerimizi tanıdı hem de onların fedakarlıklarını öğrenerek vatan sevgisinin ne anlama geldiğini yerinde görmüş oldular" ifadelerini kullandı. - AYDIN