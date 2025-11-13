Haberler

Aydın Şehir Hastanesi Yıl Sonuna Kadar Açılıyor

Güncelleme:
Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olarak Aydın'da inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. 1,300 yatak kapasitesi ile günlük 18 ila 20 bin hastaya hizmet sağlayacak olan hastanede, yeni sağlık birimleri de bulunacak.

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olarak hizmete girmeye hazırlanan Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul beraberindeki heyet ile birlikte inşaat ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 140 dönümlük alan üzerine kurulu olan ve bin 300 yatak kapasiteli olarak tasarlan, acil durumlarda bu kapasitenin bin 500 yatağa kadar çıkarılabileceği kaydedilen Aydın Şehir Hastanesi'nin tam kapasite faaliyete geçtiğinde 4 bin 695 personel görev alması planlanıyor. Hastanenin günlük 18 ila 20 bin hastaya, acil serviste ise 4 bin kişiye hizmet vereceği öngörülüyor. Aylık toplamda yaklaşık 450 bin vatandaşa sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Aydın'da ilk kez hizmete girecek olan spekt tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni birimlerin de hastane bünyesinde yer alacağı Aydın Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yeni kampüse taşınacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Aydın Şehir Hastanesi'ndeki yataklı servisler, ameliyathaneler, poliklinikler, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde yürütülen çalışmaları yakından takip ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Taşınma süreci kapsamında planlamaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Şenkul, sürecin kısa sürede tamamlanması için özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
