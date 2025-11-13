Aydın Şehir Hastanesi Yıl Sonuna Kadar Açılıyor

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olarak hizmete girmeye hazırlanan Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul beraberindeki heyet ile birlikte inşaat ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 140 dönümlük alan üzerine kurulu olan ve bin 300 yatak kapasiteli olarak tasarlan, acil durumlarda bu kapasitenin bin 500 yatağa kadar çıkarılabileceği kaydedilen Aydın Şehir Hastanesi'nin tam kapasite faaliyete geçtiğinde 4 bin 695 personel görev alması planlanıyor. Hastanenin günlük 18 ila 20 bin hastaya, acil serviste ise 4 bin kişiye hizmet vereceği öngörülüyor. Aylık toplamda yaklaşık 450 bin vatandaşa sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Aydın'da ilk kez hizmete girecek olan spekt tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni birimlerin de hastane bünyesinde yer alacağı Aydın Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de yeni kampüse taşınacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Aydın Şehir Hastanesi'ndeki yataklı servisler, ameliyathaneler, poliklinikler, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde yürütülen çalışmaları yakından takip ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Taşınma süreci kapsamında planlamaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Şenkul, sürecin kısa sürede tamamlanması için özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür etti. - AYDIN