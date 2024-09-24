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Aydın Şehir Hastanesi İçin Doğalgaz Sözleşmesi İmzalandı

Aydın Şehir Hastanesi İçin Doğalgaz Sözleşmesi İmzalandı
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve doğalgaz dağıtım şirketi arasında Aydın Şehir Hastanesi'nin doğalgaz bağlantısı için protokol imzalandı. Protokol ile hastanenin açılış sürecine önemli bir adım atıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve doğalgaz dağıtım şirketi arasında doğalgaz sözleşmesi imzalandı.

Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı olan Aydın Şehir Hastanesi'nin yapım süreci hızla devam ediyor. Şehir hastanesinin ihtiyacı olan doğalgazın temini için yapılması planlanan doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın önderliğinde İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve gaz dağıtım şirketi arasındaki görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayla Aydın Şehir Hastanesi doğalgaz açma protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile şehir hastanesi için gerekli olan doğalgaz bağlantısı tamamlanarak, açılma sürecine yönelik büyük bir adım daha atıldığını belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul protokolün hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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