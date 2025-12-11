Haberler

Aydın'ın dev sağlık kompleksi hizmete hazırlanıyor

Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olan Aydın Şehir Hastanesi'nde açılış hazırlıkları devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve ekibi hastaneyi gezerek son durumu değerlendirdi. 140 dönümlük alanda inşa edilen hastane, 1,300 yatak kapasitesinin yanı sıra acil durumlarda bu sayıyı 1,500'e çıkarabilecek. Modern sağlık hizmetleri sunacak yeni donanımlar ile Aydın'ın sağlık altyapısını güçlendirecek.

Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi unvanını taşıyan Aydın Şehir Hastanesi'nde açılış hazırlıkları tüm hızıyla ilerlerken, sorumlular ve yetkililer saha incelemesinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilgili hizmet başkanları ve kurucu yönetim ekibiyle birlikte hastaneyi gezip son durumu değerlendirdi.

Yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine kurulu hastanede, bin 300 yataklı kapasiteye ek olarak acil durumlarda bu sayının bin 500'e kadar çıkarılabilecek. Tam kapasiteyle birlikte 4 bin 695 personel çalışacak. Günlük 18-20 bin hastaya; acil serviste ise 4 bin kişiye hizmet verilmesi hedeflenen hastanede aylık bazda ise yaklaşık 450 bin vatandaşa sağlık hizmeti sunulacak.

Hastanenin bünyesinde, Aydın'da ilk kez hizmete girecek donanımlara da yer veriliyor. Spekt tomografi, iyotlu tedavi merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, hematoloji laboratuvarı gibi birimler, hem teşhis hem tedavi yönüyle şehrin sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, kadın-doğum servisi ve diğer birimler de hazır hale geliyor.

Taşınma süreci kapsamında mevcut hastaneler olan Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni kampüse aktarılacak. Bu sayede Aydın'da sağlık hizmetleri tek çatı altında, modern ve geniş bir kampüsle vatandaşlara sunulacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilgili hizmet başkanları ve Şehir Hastanesi kurucu yönetim ekibi ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi'nde açılış hazırlıklarına yönelik incelemelerde bulundu. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde görevli sorumlu hemşirelerin de hazır bulunduğu ziyarette, İl Sağlık Müdürü Şenkul; hasta kabul alanları, poliklinikler, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi ile Kadın Doğum Servisi ve salonunda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
