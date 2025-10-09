Aydın Şehir Hastanesi Açılışına Doğru Hazırlıklar Devam Ediyor

Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı olan Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuyulu Mahallesi'nde açılış öncesi hazırlıkları sürdürülen ve ilin en büyük sağlık yatırımı olan Aydın Şehir Hastanesi'nde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Aydın Şehir Hastanesi'nin yataklı servisler, acil servis, ameliyathane, poliklinik alanları, görüntüleme alanları, özellikli birimler, teknik ve tıbbi birimlerinde yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Eser, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden ve teknik ekiplerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında hastanenin fiziki alanları, teknik altyapısı ve hizmet birimlerine yönelik incelemelerde bulunularak, sağlık hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi adına açılış sürecine yönelik teknik ve idari hazırlıkların koordineli bir biçimde tamamlanması yönünde görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Aydınlı vatandaşların büyük heyecan ve merakla beklediği Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Sağlık Bakanlığı'nın güçlü desteğiyle yürütülen bu proje sayesinde Aydınlı vatandaşların modern, erişilebilir ve konforlu bir sağlık tesisine en kısa sürede kavuşması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ve yürütülen çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. - AYDIN