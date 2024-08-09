Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, saha ziyaretleri kapsamında Efeler 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; hizmet sunum alanları ve ilçe de yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında ilçe sağlık müdüründen bilgi alarak aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile sohbet etti. Hastanelerin yükünü hafifleterek birinci basamak sağlık hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışmalarına teşekkürlerini ileten Şenkul, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sağlık hizmeti almak için gelen hastalarla da sohbet eden Şenkul geçmiş olsun temennisinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Şenkul, vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a Efeler 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde, personel hizmetleri başkanı, destek hizmetleri başkanı, halk sağlığı hizmetleri başkan yardımcısı, destek hizmetleri başkan yardımcısı ve ilçe sağlık müdürü eşlik etti. - AYDIN