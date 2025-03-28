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Aydın Otogarında Bayram Yoğunluğu: Bilet Bulmakta Zorlanan Yolcular Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Aydın Otogarında Bayram Yoğunluğu: Bilet Bulmakta Zorlanan Yolcular Uzun Kuyruklar Oluşturdu
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Ramazan Bayramı yaklaşırken Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk arttı. Tatil için yolculuk yapan vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken, otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bilet bulmakta zorlanıyor.

Aydın'dan çevre illere seyahat etmek isteyen yolcular, terminallerde uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüs firmaları, artan talebe yetişebilmek için ek seferler düzenlerken, birçok firmanın biletlerinin tükendiği öğrenildi. Bayram öncesinde yolcu sayısında büyük artış yaşandığını belirten otobüs firmaları, yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artacağını ifade etti. Firma yetkilileri, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden Aydın'a gelen yolcu sayısının fazla olduğunu belirterek, ek seferler konulduğunu duyurdu. Otogara gelen yolcuların peronlarda ve bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Yolcular, bilet bulmakta zorlandıklarını ve ek seferlerle ancak yer bulabildiklerini dile getirdi. Yetkililer, bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini belirterek, vatandaşların biletlerini erken almaları konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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