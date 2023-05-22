Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Evcin göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Aydın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Engin Evcin yeni görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütürken Aydın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Engin Evcin yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, Aydın İşletme Müdür yardımcıları Ceyda Altun ve Onur Sarı İşletme Müdürü Engin Evcin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Engin Evcin kimdir?

Engin Evcin 1979 yılında Aydın Bozdoğan'da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Muğla OBM Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğünde merkez işletme şefi olarak göreve başladı. 2006-2012 yılları arasında Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde Koçarlı Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2012-2017 yılları arasında yine aynı işletme müdürlüğünde Germencik Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında Nazilli Orman İşletme Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2022-2023 yılları arasında Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürüttü. 22 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Aydın Orman İşletme Müdürü olarak göreve başladı. Engin Evcin evli ve 2 çocuk babası. - AYDIN