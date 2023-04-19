Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde İşbaşı Eğitimi yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde işbaşı eğitimlerinin üçüncüsü Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapıldı.

Yaz sezonunda orman yangınları ile mücadelede ön safhalarda mücadele eden ateş savaşçılarının eğitimlerine hız verildi. İşbaşı eğitimlerinin üçüncüsü Aydın'da gerçekleştirildi. Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız ve Makine İkmal Şube Müdürü Murat Sürücü'nün katıldığı eğitimde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü mühendisleri aynı zamanda yangın uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan eğitim verdi. Gerçekleştirilen işbaşı eğitimine Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şefleri, orman muhafaza memurları, arazöz operatörleri ve yangın söndürme işçileri katıldı. - AYDIN