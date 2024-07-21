Aydın Nazilli'de Makilik ve Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

(AYDIN) - Aydın ili Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Aydın ili Nazilli ilçesi Dereağzı mevkisinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.