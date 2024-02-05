Aydın Memecik Zeytinyağı Avrupa Birliği'nde tescil edildi

Aydın'da 2024 yılının Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescil edilen kestanenin ardından ikinci ürünü Aydın Memecik Zeytinyağı olurken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde ülkemiz ile özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil talepli başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürünü 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescil edildi. 24 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne menşe adı korumasıyla Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) nezdinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescilli 20. ürünü oldu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Efeler ve bereketli topraklar diyarı Aydın'ın incir ve kestanesinden sonra şimdi de 'Memecik Zeytinyağı' AB tescili aldı. Aydın'ımıza, Aydınlı üreticilerimize, sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Milas Zeytinyağı ve Edremit Zeytinyağı'ndan sonra Aydın Memecik Zeytinyağı ile AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız da 3'e ulaşmış oldu. Paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde ülkemiz ile özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN