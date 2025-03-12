Aydın Memecik Zeytini AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin 31. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu başarının ülke, sektör ve üreticiler için hayırlı olduğunu belirtti.
Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'nin coğrafi işaretli 31'inci ürünü olarak tescil aldı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Anadolu'muzun eşsiz lezzetleri ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Aydın Memecik Zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31'inci ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA