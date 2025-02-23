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Aydın Lisesi'nde Dilin Zenginlikleri Projesi: Atasözleri ve Deyimler Etkinliği

Aydın Lisesi'nde Dilin Zenginlikleri Projesi: Atasözleri ve Deyimler Etkinliği
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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında, öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenen 'Atasözleri ve Deyimler' etkinlikleri ile Türkçe'nin derin anlam dünyası ve kültürel değerleri keşfedildi. Öğrenciler, eğlenceli aktivitelerle dil becerilerini geliştirdi.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen 'Atasözleri ve Deyimler' konulu etkinliklerle dilin zenginliklerini keşfetti.

Öğrencilere Türkçe'nin derin anlam dünyasını ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı sunan etkinlikte öğrenciler 'Anlat Bakalım' ve 'Drama ile Atasözü ve Deyim Anlatma' gibi eğlenceli ve öğretici aktivitelerde yer aldılar. 'Anlat Bakalım' adlı etkinlikte, öğrenciler belirlenen atasözlerini veya deyimleri arkadaşlarına anlatmaya çalıştı ve onlara ipuçları vererek doğru ifadeyi bulmalarını sağladı. Drama ile yapılan etkinlikte ise, öğrenciler grup olarak belirledikleri atasözlerini ve deyimleri dramatize etti, bu sayede hem eğlendiler hem de öğrendi. Öğretmenler, etkinliklerin öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve Türkçe'nin kültürel mirasını daha derinlemesine öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtirken, öğrenciler de bu tür etkinliklerin Türkçe'ye olan ilgilerini artırdığı ve iletişim becerilerini geliştirdikleri kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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