Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tekel bayii işleten aileye 'kasten öldürme' suçundan tutuklama

Tekel bayii işleten çift ve çocukları "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Aydın, Kestane Üretiminde Türkiye'de İlk Sırada

Aydın, Kestane Üretiminde Türkiye'de İlk Sırada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın, 2023 yılında 23 bin ton kestane üretimi ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. 5 binin üzerinde üreticinin geçim kaynağı kestanenin hasadı tamamlandı ve ürün iç ile dış piyasalara sunulmak üzere işleniyor.

Türkiye genelinde 23 bin ton üretimi ile ilk sırayı alan Aydın'da 5 binin üzerinde üreticinin geçim kaynağı olan kestane hasadının geçen ay bitirilmesinin ardından ürünün paketlenerek iç ve dış piyasaya sürülmeye hazırlandığı işletmelerde hummalı çalışmalar sürüyor.

Aydın'da 2022 yılında 4 bin ton, 2023 yılında ise 2 bin 240 ton ihracatına izin verilen kestanenin bu yılki hasadı geçtiğimiz ay sonlandırıldı. Hasadın ardından kestanenin paketlenerek iç ve dış piyasaya sürülmeye hazırlandığı işletmelerde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ve İlçe Müdürü Taner Bozbek ile Sultanhisar ilçesindeki kestane işletmesini ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Kestane üretiminde Aydın'ın Türkiye genelinde yüzde 32'ye karşılık gelen 23 bin ton ile ilk sırayı aldığını hatırlatan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, "Kestane, Anadolu'da Doğu Karadeniz'den başlayarak tüm Karadeniz boyunca yayılmakta, Marmara çevresi ve Batı Anadolu'dan Antalya kıyılarına kadar ulaşmaktadır. Tarihçi Herodot'un 'Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer' diye tarif ettiği önemli bir tarım kenti Aydın ilimiz, yüzde 32'ye karşılık gelen 23 bin tonluk kestane üretimiyle ülke sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 900 bine yaklaşan ağaç varlığına sahip ilimizin kestane üretim alanı, yaklaşık 79 bin dekardır. Bu rakam, ülke kestane toplu meyvelik alanının yüzde 57'sine karşılık gelmektedir. Kestane organik tarıma uygun bir ürün olup, AB Tescilli Çoğrafi İşaret kazanmış ürünlerimizdendir. İlimizde yetiştirilen kestane alanlarının yüzde 26'sında organik üretim yapılmaktadır. İlimizde 5 binin üzerinde çiftçimizin geçim kaynağını oluşturmaktadır. 2023 yılında ülke kestane üretimimiz, 72 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Kestane, dış pazara da hitap eden bir ürün olup genellikle taze olarak ihracata gitmektedir. Yapılan zirai karantina kontrolleri neticesinde ilimizden 2022 yılında 4 bin ton, 2023 yılında 2 bin 240 ton kestanenin ihracatına izin verilmiştir. İhracat yaptığımız ülkelerin başında İtalya, İspanya ve Lübnan gelmektedir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
img

İşte 20 bin TL'nin altında alınabilecek telefonlar
img

Dünya Bankası Türkiye için kesenin ağzını açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.