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Aydın Kasaplar Celepler Odası Üyelerine Aidat Borcu Hatırlatması

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Aydın Kasaplar Celepler Odası, iki yıl ve üzeri aidat borcu bulunan üyelerin Temmuz ayı sonuna kadar borçlarını ödemeleri gerektiğini duyurdu. Ödemeyenler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Aydın Kasaplar Celepler Odası tarafından yapılan açıklamada, iki yıl ve üzeri aidat borcu bulunan üyelerin Temmuz ayı sonuna kadar borçlarını ödemeleri gerektiği belirterek ödemeyenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Aydın Kasaplar Celepler Odası sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda aidatlarını iki yıl ve üzeri ödemeyen üyelerine hatırlatma yaparak borçların bir an önce ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Sosyal medyada da yapılan paylaşımda, "Üyelerimizin dikkatine! İki yıl ve üzeri aidatlarını ödemeyenler, Temmuz sonuna kadar aidatlarını ödemeleri rica olunur. Ödemeyenler için 5362 sayılı yasa kapsamında yasal işlem başlatılacaktır. Bilginize" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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