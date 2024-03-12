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Aydın Karacasu'da Dolandırıcılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerel halkın daha güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri, pazar yerinde ve camide vatandaşlarla buluşarak dolandırıcılıkla mücadelede önemli bilgiler paylaştı. Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, emniyet ekipleri tarafından hazırlanan broşürler de dağıtılarak, dolandırıcılıkla mücadelede bilinçlenmelerine katkı sağlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer etkinliklere devam ederek toplum güvenliğini artırmaya yönelik çabaların sürdüreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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